Вашингтон, 17 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал Киев засудить главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли за плохую подготовку украинских солдат перед их контрнаступлением. Об этом экс-разведчик заявил 16 июня на YouTube-канале Judging Freedom.

SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС Марк Милли

«Надеюсь, украинцы, когда всё закончится, подадут заявление в Международный уголовный суд, потому что отправлять украинских солдат на российскую оборону с техникой, которой они не умеют пользоваться и без знания тактики, без поддержки с воздуха — это убийство», — сказал Риттер.

Офицер отметил, что по всем правилам морская пехота США в течение полугода обучается ведению общевойсковых операций, но и после этого допускает ошибки в своих действиях. ВСУ же, в свою очередь, проходили лишь полуторамесячное обучение, после чего сразу отправлялись в зону боевых действий.

«Эти ребята не знают, что делают, они некомпетентны», — сказал экс-разведчик, указав на высокие потери Киева.

Риттер ранее также заявил, что вооружение НАТО ослабило украинскую армию. По его мнению, предоставленное оружие только ухудшило ситуацию в рамках контрнаступления ВСУ, так как военные просто не могут правильно использовать натовскую технику. Риттер добавил, что с самого начала контрнаступления российские военные легко уничтожают технику НАТО, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Президент России Владимир Путин ранее констатировал начало долго ожидаемого контрнаступления ВСУ. Он отметил, что об этом свидетельствует применение Киевом стратегических резервов. Президент при этом подчеркнул, что все предпринятые украинскими войсками попытки провалились, и они понесли большие потери, превышающие среднестатистические значения, установленные военной теорией. Министр обороны России Сергей Шойгу 6 июня также заявил о предпринятых ВСУ попытках наступления на разных участках фронта и отметил, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Глава Минобороны подчеркнул, что российские войска сорвали все атаки военных Украины.

Как сообщало ИА Регнум, информационное агентство Bloomberg заявляло, что обещанное Киевом контрнаступление не будет «грандиозной операцией» и обернётся высочайшими потерями для Украины. Американский аналитический центр «Институт изучения войны» отметил, что Киев вряд ли сможет организовать грандиозную операцию, и, вероятно, предпримет различные действия разнящейся интенсивности в разных местах на протяжении нескольких недель.