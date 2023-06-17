Москва, 17 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону повлиять на Киев, а не на Москву, как он говорил ранее, чтобы решить украинский вопрос. В субботу, 17 июня, в своём Telegram-канале Пушков раскритиковал позицию французского лидера, который ищет возможности воздействия на Россию через другие страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель», — отметил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что сама по себе попытка Макрона найти содействие у лидеров других стран говорит о том, что Запад потерял возможность давления на Москву.

«С этой точки зрения обращение президента Франции к саудовскому руководителю говорит о многом», — подытожил Пушков.

Ранее Эммануэль Макрон на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом попросил его повлиять на Россию в вопросе Украины. Как сообщил телеканал France24, французский президент хотел, чтобы его собеседник понял масштабы конфликта на Украине и «помог ускорить» его окончательный исход в интересах Европы.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о намерении переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что они носят гипотетический характер, так как главы государств должны общаться между собой постоянно, , несмотря на контекст международных отношений, что приведёт к положительным результатам, но в отношении России такие намерения всегда остаются только намерениями.