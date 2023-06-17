Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Запрет на параллельный импорт смартфонов Apple в России не обсуждался, сообщил 17 июня журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Stanislav Kogiku/Global Look Press

«Запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается», — сказал он.

Министр отметил, что Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования (НР, IBM), а также мобильной техники Samsung и LG, так как есть китайские аналоги.

«Лаборатория Касперского» сообщила 1 июня о кибератаке на устройства Apple своих сотрудников. Целью атаки стало скрытое внедрение шпионской программы. Её обнаружили на десятках устройствах iPhone. Шпионская программа отправляла личную информацию о владельце на удалённые сервисы. Руководство Apple эту информацию опровергло.

В МИД напомнили, что американская разведка десятилетиями использует IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без их ведома. Также заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в заверениях Apple об отсутствии сотрудничества со спецслужбами США. Политик пояснил, что заявления даже самой крупной технологической компании об отказе по идейным соображениям сотрудничать с национальным разведсообществом означают два варианта: либо она врёт, либо собралась закрыться.