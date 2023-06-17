Резников назвал сроки освоения ВСУ истребителей F-16
Глава минобороны Украины Резников: украинские пилоты освоят управление F-16 за четыре месяца
Киев, 17 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские пилоты смогут освоить управление американскими истребителями F-16 значительно быстрее, чем за стандартные шесть месяцев. Его слова 17 июня процитировало украинское агентство УНИАН.
«Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, наверное, полетят быстрее <…> Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Мы умеем учиться», — сказал он.
Резников уточнил, что за это время украинские лётчики смогут научиться летать не только быстро, но и уверенно — с маневрами, в ночное время и в паре. При этом глава киевского военного ведомства добавил, что ВСУ, по его словам, смогут получить F-16 не ранее 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, в случае передачи их киевским властям, будут гореть также, как и немецкие танки Leopard. Он подчеркнул, что вопреки собственным утверждениям НАТО всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине.
До этого издание Politico написало, что проходивший обучение в США украинский пилот Владислав Савельев был сбит в зоне спецоперации в одном из первых вылетов. При этом он использовал знакомый украинским военным советский истребитель МиГ-29 и и обучался в Соединённых Штатах в течение двух лет.