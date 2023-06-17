Киев, 17 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские пилоты смогут освоить управление американскими истребителями F-16 значительно быстрее, чем за стандартные шесть месяцев. Его слова 17 июня процитировало украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, наверное, полетят быстрее <…> Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Мы умеем учиться», — сказал он.

Резников уточнил, что за это время украинские лётчики смогут научиться летать не только быстро, но и уверенно — с маневрами, в ночное время и в паре. При этом глава киевского военного ведомства добавил, что ВСУ, по его словам, смогут получить F-16 не ранее 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, в случае передачи их киевским властям, будут гореть также, как и немецкие танки Leopard. Он подчеркнул, что вопреки собственным утверждениям НАТО всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине.

До этого издание Politico написало, что проходивший обучение в США украинский пилот Владислав Савельев был сбит в зоне спецоперации в одном из первых вылетов. При этом он использовал знакомый украинским военным советский истребитель МиГ-29 и и обучался в Соединённых Штатах в течение двух лет.