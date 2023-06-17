Москва, 17 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Депутат первых семи созывов Государственной думы Геннадий Кулик (фракции Аграрная партия России и «Единая Россия») скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в Telegram-канале.

«Не стало большого человека, патриота страны, доброго друга Калмыкии. Пришла печальная новость, что свой славный земной путь закончил Геннадий Васильевич Кулик», — написал он.

Башанкаев уточнил, что экс-депутат был уникальным организатором и политиком и много сделал для России. При это глава комитета Госдумы отметил, что многие люди говорили про Кулика, что он только один «такой светлый, честный и порядочный чиновник и политик»

Геннадий Кулик родился 20 января 1935 года в Псковской области и его выбирали депутатом Госдумы с первого по седьмой созыв включительно. Находился на посту зампреда правительства с сентября 1998 по май 1999 года. В Госдуме восьмого созыва был советником вице-спикера палаты Алексея Гордеева. Носил звание заслуженного экономиста России, также был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и двумя «Трудового Красного Знамени», а также орденом Белого Лотоса.