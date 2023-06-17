Брюссель, 17 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию (ЕК), что присвоение прибыли от замороженных активов России для передачи Украине может подорвать доверие к евро в мире. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

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«Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличению стоимости финансирования для европейских суверенных компаний и диверсификации торговли», — процитировали журналисты запуску от ЕЦБ.

Специалисты считают, что в случае отъёма процентных доходов центробанки других стран могут отказаться от использования евро. Наибольшие риски ожидают, если ЕС примет решение без учёта мнения всех членов «Большой семёрки».

ЕС и США заморозили активы Центробанка России после начала специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года Минфин сообщил, что их стоимость составляет около $300 млрд. ЕК в мае 2023 года назвала сумму эквивалентную $215 млрд. Кроме того, в странах Запада заморозили счета российских физических лиц.

Еврокомиссия длительное время ищет и не может найти легальные основания для отъёма российских активов. Также в ЕС обсуждают возможность изъять доходы, которые накопились за время заморозки средств ЦБ.

Президент Владимир Путин 16 июня 2023 года назвал заморозку российских счетов средневековьем. Он пожалел бизнесменов, которые пострадали из-за действий властей в западных странах, и отметил, что в России надёжность вложения денег в настоящее время выше, чем за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает заморозку российских государственных и частных активов за рубежом нарушением международного права и посягательством на фундаментальные принципы мировой экономики. Он отметил, что такие действия незаконны, и Россия будет бороться с этим.