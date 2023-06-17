Омск, 17 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Омске 17 июня водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Водитель скончался, ещё четыре человека пострадали.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло утром субботы на улице 24-я Северная. В результате ДТП маршрутное такси повредило столб дорожного освещения и забор возле проезжей части. Причина, по которой 55-летний водитель не справился с управлением, выясняется.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров — три женщины 38, 62 и 34 лет, а также 15-летний мальчик обратились за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП с участием маршрутки в Белгородской области. 9 февраля такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями, в результате чего пострадали пять человек. Авария произошла ранним утром на Железнодорожной улице, прибывшие на место медики оказали необходимую помощь водителям легковушек и троим пассажирам маршрутки.

Также в Тульской области в ДТП с маршруткой погиб один человек. Помимо этого при столкновении маршрутного такси Iveco с КамАЗом пострадали шестеро человек. ДТП произошло в Алексинском районе.