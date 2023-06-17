Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Идея «зелёного перехода» ведёт мир к катастрофическим последствиям, заявил 17 июня на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Игорь Сечин

«Попытка реализации утопии о зелёном переходе уже принесла катастрофические последствия», — заявил Сечин.

По словам главы «Роснефти», по вине безответственных регуляторов под запретом оказались инвестиции в традиционную энергию. Идеологи «зелёного перехода» довели ситуацию до кризиса мировой энергетики, фактически раскрутив инфляцию на мировых рынках.

Усугубила эту ситуацию пандемия коронавируса, отметил Сечин в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

Сечин неоднократно выступал с критикой идеи тотального перехода к возобновляемым источникам энергии, подчёркивая, что они не могут обеспечить на 100% энергетические потребности.

По его оценке, полный отказ человечества от нефти и газа потребует инвестиции в размере $50 трлн долларов в ближайшие десять лет. Сечин заявлял и о других проблемах, например, о неизбежном дефиците металла, который понадобится для постройки солнечных и ветровых станций.