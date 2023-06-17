Москва, 17 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Германия следует в фарватере политики Соединённых Штатов в ущерб собственным интересам. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, фрагмент беседы с которым выложил журналист в Telegram-канале Павел Зарубин, назвав в новой стратегии национальной безопасности Германии Россию наиболее серьёзной угрозой, немецкое правительство «ситуацию де-факто привело в соответствие с ситуацией де-юре».

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — сказал он, и уточнил, что в альянсе нет никакого коллективного руководства и там всё решают именно американцы.

Также пресс-секретарь уточнил, что Германия совершает такие действия, «наступая себе на ногу и стреляя себе в ногу».

«Мы все знаем, что вот эта вот волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе — с его постоянством, его ценами и так далее», — пояснил Песков.

Он указал, что теперь ФРГ лишила себя таких конкурентных преимуществ и это негативно отразится на немецкой экономике, однако власти страны продолжают даже в ущерб интересам сограждан следовать в фарватере американской политики.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной, которое рассчитано до конца 2024 года, не продлят, Германия будет вынуждена серьёзно снизить производственные мощности. Он добавил, что строящихся в стране терминалов по приёму сжиженного природного газа не хватит для нужд потребителей из восточно-европейских стран.

Позднее доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов заявил, что, когда Хабек говорит, что коллапс германской экономики настанет, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа, он несколько лукавит. По словам эксперта, существуют альтернативные источники поставок газа, в первую очередь СПГ. Он уточнил, что в этом случае, конечно, себестоимость продукции немецких компаний значительно возрастёт.