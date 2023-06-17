Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. С Россией сотрудничают по Системе быстрых платежей 14 банков из трёх стран, сообщила 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП», — заявила Скоробогатова.

Она пояснила, что, благодаря этому, граждане России получили возможность переводить деньги в эти три страны. Кроме того, скоро банк наладить обратный механизм.

Представитель ЦБ добавила, что расчёты важны для бизнеса. Со своей стороны регулятор поддерживает абсолютно все возможные платформы и решения.

В феврале переводы через систему СПБ стали доступны для граждан России в феврале 2023 года. К системе подключились банки из стран ближнего зарубежья.

Систему разработали ЦБ РФ и «Национальная система платежных карт». В начале мая регулятор сообщил о снижении комиссии для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, принимающих оплату через СПБ.