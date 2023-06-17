14 иностранных банков подключились к СБП
ЦБ: 14 банков из трёх стран запустили международные переводы в СБП
Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. С Россией сотрудничают по Системе быстрых платежей 14 банков из трёх стран, сообщила 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
«Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП», — заявила Скоробогатова.
Она пояснила, что, благодаря этому, граждане России получили возможность переводить деньги в эти три страны. Кроме того, скоро банк наладить обратный механизм.
Представитель ЦБ добавила, что расчёты важны для бизнеса. Со своей стороны регулятор поддерживает абсолютно все возможные платформы и решения.
В феврале переводы через систему СПБ стали доступны для граждан России в феврале 2023 года. К системе подключились банки из стран ближнего зарубежья.
Систему разработали ЦБ РФ и «Национальная система платежных карт». В начале мая регулятор сообщил о снижении комиссии для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, принимающих оплату через СПБ.