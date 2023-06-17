Геническ, Украина, 17 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Уровень воды, который поднялся в Каховском водохранилище после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, может выйти на русловые метки к 19 июня. Об этом 17 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как указал Сальдо, вода уже отступила в Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном округах и в городе Голая Пристань уровень воды составляет 0,05 метра. Он добавил, что вода ушла из более чем 4 тыс. домов, причём в Новокаховском — из всех зданий.

«По предварительным расчётам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня», — написал он.

Врио главы региона указал, что на освободившихся от воды участках местности продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ЧС, такие как откачка воды из зданий, сушка, сбор и вывоз мусора, дезинфекция территорий, утилизация погибших животных и вакцинация населения.

Сальдо добавил, что на сегодняшний день электроснабжение полностью восстановлено в городе Новая Каховка, посёлке Днепряны и сёлах Забарино и Рыбальче. Также оно частично восстановлено в городах Алешки и Голая Пристань и в селе Корсунка.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что через неделю специалисты смогут по уровню воды в водохранилище оценить состояние плотины Каховской ГЭС. Он уточнил, что вопрос о возможности восстановления водохранилища можно будет поставить только после этой оценки.

В ночь на 6 июня украинские войска снова обстреляли Каховскую ГЭС, что разрушило часть задвижек станции. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра затопило свыше 30 населённых пунктов.