Париж, 17 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Второе за сутки сильное землетрясение зафиксировано на западе Франции, сообщил 17 июня BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«После первого подземного толчка на востоке Франции сейсмический афтершок магнитудой 5,0 ощущался 17 июня в Дё-Севр», — сообщила префектура.

Пожарных мобилизовали для проверки состояния зданий, особенно тех, которые были ослаблены во время первого подземного толчка вечером 16 июня.

Первое землетрясение 16 июня напугало население большей части Западной Франции. По данным Французского центрального сейсмологического бюро, подземный толчок магнитудой 5,8 произошел в 18:38 по местному времени вблизи города Крам-Шабан. При этом французские сейсмологи отмечают, что последнее землетрясение силой более 5 баллов датируется 2019 годом и произошло в департаменте Дром.

Как сообщало ИА Регнум, при землетрясении на западе Франции пострадал человек, несколько зданий получили повреждения. Местные власти заявили, что пострадавший получил небольшую травму. Помощь ему оказали спасатели. Кроме того, землетрясение повредило ЛЭП и несколько церквей. Свыше тысячи жителей Приморской Шаранты остались без света.