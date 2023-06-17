Мелитополь, 17 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Первую за последнее время дневную атаку на запорожском фронте провели ВСУ, сообщил 17 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Враг проводит первую дневную атаку за последнее время, до этого он предпочитал ночные наступательные операции», — сообщил канал.

По данным военкоров, ВСУ начали новое наступление на запорожском фронте с артподготовки, а затем началась атака американских БМП Bradley в районе города Орехова на линии Работино — Вербовое.

Колонна техники ВСУ попыталась прорваться к позициям российских войск, ведя огонь, отметили военкоры. В этом бою ВСУ понесли первые потери в бронетехнике и штурмовой пехоте.

16 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации наступления ВСУ в Запорожской области южнее Орехова. ВСУ попытались наступать на позиции российской армии в населённом пункте Работино в направлении Токмака.

По словам Рогова, в оккупированном ВСУ городе Запорожье в ночь на 17 июня прогремели взрывы. Российская армия нанесла удары по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. По его данным, сработала украинская система ПВО.