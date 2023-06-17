Геническ, Херсонская область, 17 июня, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Войска российской группировки «Днепр» уничтожили в Херсонской области две САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом украинской армии. Об этом 17 июня рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: две САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем и боекомплектом, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему», — сказал он.

Собеседник уточнил, что в результате ВСУ потеряли пять военных, ещё двое получили ранения.

Также он указал, что на каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом и миномёт калибра 120 мм с расчётом и боекомплектом, в результате чего удалось ликвидировать шестерых украинских военных, ещё восемь получили ранения.

При этом представитель экстренных служб добавил, что в островной зоне удалось ликвидировать позицию украинского подразделения, уничтожив 10 военных ВСУ. Ещё девять украинских солдат ранены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа трофейным БТР-камикадзе подорвали опорный пункт украинских войск. Командир подразделения рассказал, что захваченный у украинских военных БТР начинили взрывчаткой и направили к позициям ВСУ, где дистанционно подорвали.