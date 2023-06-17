Российские военные уничтожили в Херсонской области две САУ и гаубицу ВСУ
Российские военные уничтожили в Херсонской области две САУ «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б» ВСУ
Геническ, Херсонская область, 17 июня, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Войска российской группировки «Днепр» уничтожили в Херсонской области две САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом украинской армии. Об этом 17 июня рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: две САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем и боекомплектом, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему», — сказал он.
Собеседник уточнил, что в результате ВСУ потеряли пять военных, ещё двое получили ранения.
Также он указал, что на каховском направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом и миномёт калибра 120 мм с расчётом и боекомплектом, в результате чего удалось ликвидировать шестерых украинских военных, ещё восемь получили ранения.
При этом представитель экстренных служб добавил, что в островной зоне удалось ликвидировать позицию украинского подразделения, уничтожив 10 военных ВСУ. Ещё девять украинских солдат ранены.
Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа трофейным БТР-камикадзе подорвали опорный пункт украинских войск. Командир подразделения рассказал, что захваченный у украинских военных БТР начинили взрывчаткой и направили к позициям ВСУ, где дистанционно подорвали.