Тамбов, 17 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Тамбовской области Олег Бетин скончался в возрасте 72 лет, сообщило 17 июня издание «Онлайн Тамбов. ру».

Яна Лапикова/РИА Новости Бывший глава администрации Тамбовской области Олег Бетин

Бетин, на протяжении 16 лет — с 1999 по 2015 гг. — возглавлявший Тамбовскую область, скончался от онкологического заболевания, с которым долго боролся.

Главой администрации Тамбовской области Бетина выбрали 26 декабря 1999 г., переизбрали на этот пост 7 декабря 2003 г. Затем Бетина президент дважды назначал губернатором Тамбовской области.

В мае 2015 года Бетин подал в отставку с поста главы региона и занял должность замминистра строительства и ЖКХ. Затем работал в других федеральных структурах.

В мае 2023 года президент Владимир Путин наградил Бетина орденом Дружбы за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.