Франция, 17 июня, 2023, 11:11 — ИА Регнум. При землетрясении на западе Франции пострадал человек, несколько зданий получили повреждения, сообщила 17 июня префектуры Де-Севр в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Местные власти сообщили, что пострадавший получил небольшую травму, помощь ему оказали спасатели. Ряд зданий получил серьёзные.

По информации Franceinfo повреждения получили несколько церквей: в городе Курсон в Приморской Шаранте, в коммунах Арсе и Ла-Лень.

Кроме того, свыше тысячи жителей Приморской Шаранты остались без света: землетрясение повредило ЛЭП.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Западе Франции утром 17 июня. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках неподалёку от коммуны Сюржер.