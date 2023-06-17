Москва, 17 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Запад ввёл около 15 тысяч санкций против России, под его ограничениями — четверть мира. Об этом в интервью Российскому обществу «Знание» заявил глава МИД России Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Запад <…> превратил из механизмов обслуживания мировой торговли и экономики в инструмент принуждения, шантажа и наказания. В нашем случае, это где-то 15 тысяч различных санкций», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что санкции далеко не новый метод, которым Запад пользуется для того, чтобы наказывать непослушных.

Министр также отметил, что власти ЕС понимают, что не смогут победить Россию в развязанной ими войне.

Также Лавров отметил, что роль ООН далеко не исчерпана, она бы росла без нарушений Запада, если бы все руководствовались принципами Устава.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что западные санкции создали ряд трудностей для российской экономики, однако выбранная Россией стратегия помогла их преодолеть. Он отметил, что из-за санкций стремительно менялись условия в торговле, расчетах, логистике, кардинально изменилась ситуация в деловой и хозяйственной жизни.

Путин также 16 июня назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Российский лидер добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот — предлагали подумать о последствиях. При этом глава государства подчеркнул, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекращается, только логотип меняется.