Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 10:44 — ИА Регнум. На следующие крупные мероприятия в России журналистам из недружественных стран будут давать аккредитацию, исходя из позиций самих этих изданий и позиций государств коллективного Запада. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2023.

Петр Ковалев/ТАСС Дмитрий Песков во время XXVI Петербургского международного экономического форума

Ранее на форум, который является самым крупным в России, впервые не аккредитовали представителей СМИ стран Запада.

Представитель Кремля, слова которого привело ТАСС, отвечая на вопрос о том, будут ли западных журналистов допускать на мероприятия в дальнейшем, указал, что это будет зависеть от поведения этих изданий.

Он уточнил, что также это будет зависеть от отношения к российским журналистам в недружественных к России странам, и добавил, что иностранные репортёры могли видеть пленарную сессию ПМЭФ в прямом эфире.

«Все международные агентства распространения информации работают. Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их (западных журналистов — прим. ред.) принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Песков заявил, что СМИ из недружественных государств не дали аккредитацию на оглашение президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. До этого в Кремле предупреждали западные СМИ о возможности принятия такого решения.