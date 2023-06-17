Кейптаун, 17 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Журналист из ЮАР с застрявшего в Варшаве рейса с южноафриканской делегацией сравнил нахождение в самолете с пребыванием в чистилище. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Страница журналиста Питера Дю Туа Фото, опубликованное журналистом

«От полного отчаяния от того, что застряли на чартерном рейсе, до выхода из чистилища <…> Сумасшедший день», — написал журналист Питер Дю Туа.

Ранее в СМИ сообщали, что служба охраны президента и журналисты из ЮАР находились в самолёте более 24 часов.

Делегацию президента ЮАР Сирила Рамафосы 16 июня заблокировали в самолёте после прибытия в Польшу. Польские власти не разрешили сойти с самолёта сотрудникам службы охраны президента, который совершал визиты на Украину и в Россию. На борту находились 120 человек. Глава службы охраны генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. В СМИ отмечали, что условия на борту душного самолёта напоминали лагерь беженцев.

В погранслужбе Польши заявили, что невозможность сойти с самолёта связана с отсутствием разрешения на ввоз оружия, которое имелось у службы охраны президента.

Президент ЮАР 16 июня прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Во второй половине дня 16 июня Рамафоса отправится в Санкт-Петербург. Там 17 июня он встретится с президентом России Владимиром Путиным.