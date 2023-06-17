Москва, 17 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости, рассказал находящийся в зоне СВО командир танковой роты с позывным «Медведь», сообщили 17 июня в Минобороны.

Кадр из видео Командир танковой роты с позывным «Медведь»

«Смотрите, даже если «взвешивать» ТТХ (тактико-технические характеристики — прим. ред.) нашей машины и ТТХ западных машин, я думаю, что мы лучше, чем они. По скорости мы у них выигрываем. По точности, по дальности мы в плюсе», — рассказал военный.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813761" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский военный рассказал о работе на танке Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

Окончивший до службы в ВС РФ военную кафедру в одном из российских вузов «Медведь» рассказал о своей работе в зоне спецоперации. По его словам, в бою танкисты должны не только оказывать поддержку друг другу, но и подавлять огневые точки в интересах мотострелковых подразделений.

16 июня президент РФ Владимир Путин, комментируя заявления Киева о контрнаступлении и о надеждах на поставки ВСУ самолётов НАТО, напомнил, что снабжение украинской армии немецкой тяжёлой техникой не помогло Украине: танки горят, будут гореть и самолёты.

17 июня Минобороны опубликовало кадры с места уничтожения российскими военными опорного пункта ВСУ с использованием трофейного БТР-камикадзе. Механик-водитель ВС РФ поставил БТР на ручной газ, направил его в сторону опорного пункта и выпрыгнул. Подрыв получился очень мощный.