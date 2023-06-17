Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Размеры «санитарной зоны» или «санитарного кордона» на территории Украины будут зависеть от имеющегося у властей Украины оружия, от которого необходимо обезопасить территорию Российской Федерации. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — сказал он в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что целью в этом случае является обеспечить безопасность граждан от используемого киевскими властями оружия.

Также Песков указал, отвечая на вопрос о том, имеется ли дедлайн, после которого будет начато создание «санитарной зоны», что этот процесс ведётся уже на протяжении полутора лет.

«Не может быть ни новой, ни старой [«санитарной зоны»], она может быть только одна. [Это продолжение] той работы, которая ведётся», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что для избежания новых обстрелов российской территории власти страны могут рассмотреть вопрос о создании на украинской территории «санитарной зоны». Глава государства подчеркнул, что нужно обезопасить жителей России, для чего важно укреплять границу.

Также 16 июня он указал, что террористические атаки киевских властей, такие как попытка нанести удар беспилотниками по Кремлю или напасть на Белгородскую область, являются попытками спровоцировать Москву на мощные действия в ответ. Президент указал, что недоброжелатели России ждут, что она станет «кнопки нажимать», однако у Москвы нет такой необходимости. При этом глава государства подчеркнул, что в случае продолжения украинских ударов по российской территории Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона».