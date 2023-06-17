Киев, 17 июня, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Власти Украины подписали с Чехией и Словакией совместную декларацию о приобретении и ремонте боевых машин пехоты (БМП). Об этом 16 июня сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)», — написал он.

Резников назвал это соглашение «важным шагом» сотрудничества Киева с Чехией и Словакией и добавил, что детали сделки будут объявлены позднее.

Как сообщало ИА Регнум, накануне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии «незамедлительно» поставят Киеву ещё 64 ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, это важно для «устойчивой поддержки» Украины.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона даст необходимый военно-технический ответ в случае появления в небе над Украиной американских истребителей F-16. Он подчеркнул, что военные Вооружённых сил знают, что делать в этом случае.