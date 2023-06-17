Симферополь, 17 июня, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия») пригласил президента Соединённых Штатов Джо Байдена приехать на полуостров для прохождения лечения.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьёзно переживаем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что скопившаяся у американского лидера агрессия связана с хроническим недомоганием и это проявляется в его публичных выступлениях, что не могут, несмотря на все попытки, скрыть пропагандисты США.

«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — указал Шеремет.

Он уточнил, что президент Соединённых Штатов имеет большие полномочия и доступ к американскому ядерному арсеналу, а потому в его здравомыслии заинтересовано всё мировое сообщество.

При этом Шеремет добавил, что окружение Байдена использует его как куклу-марионетку и не даёт американскому лидеру подлечиться, чтобы к нему вернулось здравомыслие и он смог бы принимать выверенные решения на благо всего мира.

По мнению депутата, после пребывания на территории Крыма Байден возвратится в США совершенно другим человеком, у которого будет миролюбивое мышление и появится способность принятия адекватных решений в международных политических вопросах.

«Уверен, американцы будут нам за это только благодарны», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Байден закончил своё выступление в штате Коннектикут о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия словами «Боже, храни королеву», также являющимися названием гимна Великобритании. В Белом доме затруднились объяснить, что именно хотел сказать этим президент США.

80-летний Байден является самым возрастным политиком на посту президента США и регулярно попадает в курьёзные ситуации. Он несколько раз публично пожимал руки и говорил с пустотой, падал с трапов самолёта и во время ухода со сцены после выступления забывал и путал слова.