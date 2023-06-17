Вашингтон, 17 июня, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден 16 июня закончил своё выступление на тему необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в штате Коннектикут словами «Боже, храни королеву», которая также является название гимна Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе мероприятия американский лидер также заявил, что в этот район движется шторм, а потому он не сумеет пожать руку всем присутствующим.

Также Байден произнёс ни с чем не связанную фразу: «Теперь не надо лгать — как в той сцене из фильма Джона Уэйна — не делайте из меня лживого пони-солдата с собачьим лицом».

А в конце выступления он сказал: «Хорошо. Боже, храни королеву, парень». После этого СМИ попросили в Белом доме комментарий по поводу этих слова, однако в администрации президента США затруднились пояснить, что именно хотел этим сказать Байден.

80-летний американский президент является самым возрастным политиком на этом посту и регулярно попадает в курьёзные ситуации. Он несколько раз публично пожимал руки и говорил с пустотой, падал с трапов самолёта и во время ухода со сцены после выступления, забывал и путал слова и т.п.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Байден нахамил журналисту, задавшему ему вопрос об украинском досье ФБР. Американский лидер в ответ спросил представителя СМИ, почему он задаёт ему «такой тупой» вопрос.