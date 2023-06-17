Омск, 17 июня, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Проверку выполнения гособоронзаказа и состояния арсеналов хранения оружия в Омской области провёл глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили 17 июня в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования хода выполнения государственного оборонного заказа в военно-промышленном комплексе

В Омской области Шойгу побывал на предприятии по производству танков и тяжёлых огнемётных систем, где осмотрел автоматическую линию по сборке гусеничных лент.

По данным руководства предприятия, за последние несколько месяцев объём продукции увеличился в разы. Этого удалось добиться за счёт оптимизации производственных мощностей и внедрения предложений инженеров.

«Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищённости экипажей и бронетехники при её подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — заявили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813754" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шойгу проверил арсеналы и выполнение гособоронзаказа в Омской области

В ведомстве сообщили о докладе, сделанном в ходе инспекции начальником Главного автобронетанкового управления Александром Шестаковым, об успешной доработке всех бронемашин с учётом требований к защищённости. Их погрузили на железнодорожные платформы и готовят к отправке в зону спецоперации.

Он также доложил Шойгу о том, что модули комплексной бронезащиты отправят эшелоном вместе с танками. Устанавливаться они будут уже на месте.

«Мы также создали запас для наших формирований, — отметил Шестаков. — Это партия дополнительно к ним».

Шойгу со своей стороны поставил задачу производить больше танков и тяжёлых огнемётных систем и указал на строгое соблюдение графика выполнения заказа.

Кроме того, в Омской области Шойгу проверил подготовку техники и оружия к отправке на арсеналах и базах. Его ознакомили с организацией обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, с тем, как осуществляется её подготовка к отправке в зону СВО.

Глава Минобороны проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, готовящегося к отправке.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин сообщил, что с базы резерва свыше четырёх тысяч различных артиллерийских установок отправлено на фронт. В ближайшее время туда же отправят ещё 700 единиц артиллерийского вооружения.

Главе Минобороны рассказали о помощи курсантов Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, которые участвуют в проведении технического обслуживания вооружения и военной техники в качестве войсковой стажировки.

16 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2,7 раза увеличили производства вооружения, а по наиболее нужным армии позициям — в десять раз.