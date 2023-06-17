Москва, 17 июня, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Инженерно-сапёрное подразделение Центрального военного округа российской армии с помощью трофейного БТР-камикадзе подорвало опорный пункт ВСУ. Об этом 17 июня сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео Трофейный БТР-камикадзе

Как указал командир подразделения, захваченный у украинских военных БТР начинили взрывчаткой и направили к позициям ВСУ, чтобы там дистанционно его подорвать.

«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил её в его сторону и выпрыгнул… Подрыв был очень мощный», — отметил военный.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813752" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские войска уничтожили трофейным БТР-камикадзе опорный пункт ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Вооружённые силы России в ходе спецоперации применили новую тактику уничтожения позиций с использованием заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ. Начинённый шнурами для разминирования и бомбами без людей направили к опорному пункту ВСУ, когда украинские боевики приблизились к бронемашине, её подорвали. В результате погибло не менее 50 солдат ВСУ.

Также 25 февраля российские войска снова применили эту же тактику в районе Сватово в ЛНР. Заминированный авиационными бомбами со взрывными шнурами тягач МТ-ЛБ в дистанционном режиме позициям ВСУ и подорвали, когда к нему подошли украинские войска.