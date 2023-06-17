Николаев, Украина, 17 июня, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В ночь на 9 июня российская армия, использовав полученную от подполья в Николаеве информацию, уничтожила 81 единицу военной техники ВСУ. Об этом 17 июня рассказал координатор несогласного с украинскими властями движения Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Координатор подполья отметил, что в последнее время появляется много информации о переброске украинскими войсками военной техники по железной дороге через Одессу в сторону Запорожья.

Также Лебедев указал, что жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе в городе ведётся дооснащение активной броней немецких танков Leopard, которые после этого идут на фронт. Он уточнил, что не может показать фотографии и видеозаписи этого, так как погрузка военной техники происходит в ночное время, когда в городе выключается освещение, и под усиленной охраной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск Вадим Астафьев рассказал, что авиация группировки поразила объекты ВСУ на трёх направлениях. Военный уточнил, что это соледаро-артёмовское, александро-калиновское и авдеевское направления. Он добавил, что также ВС России отбили украинских боевиков у Раздоловки, Весёлого, Яковлевки, Берховки и Ягодного.