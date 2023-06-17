Иркутск, 17 июня, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Отшельница Любовь Мореходова, живущая на берегу озера Байкал, рассказала о будущем России 16 июня в программе «Прямой эфир».

Кадр из видео: «Пророчество знаменитой отшельницы» Отшельница Любовь Мореходова, живущая на берегу Байкала

«Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», — уверенно заявила Мореходова.

По словам отшельницы, Россия победит и преодолеет все трудности и невзгоды, после чего все жители страны станут счастливы.

Любови Мореходовой 82 года, она уже много лет живёт одна на берегу озера Байкал. К ней часто приходят люди за советом, так как считается, что отшельница обладает даром предсказывать будущее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году. Чернышов отметил, что это не единственная достойная внимания записка из числа найденных в архивах. Вице-спикер Госдумы заверил, что в будущем обнародует и другие.

Президент России Владимир Путин считает, что многие пророчества Владимира Жириновского сбываются, потому что они были основаны на знаниях. Путин указал, что Жириновский, безусловно, был патриотом России и вся его деятельность строилась именно на этом.