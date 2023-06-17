Париж, 17 июня, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В западной части Франции произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом 17 июня сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы около 05:27 мск на расстоянии 12 км в северном направлении от коммуны Сюржер, в которой проживает порядка 5,8 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 9 км.

Позднее, в 05:53, здесь же произошло ещё одно землетрясение магнитудой 3,1, очаг которого залегал на глубине 2 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тихом океане к северо-востоку от курильского острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг подземных толчков располагался на глубине 40 км. При этом в Сахалинской области землетрясение не ощущалось.