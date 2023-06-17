Москва, 17 июня, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Движение электропоездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы временно приостановили для проверки инфраструктуры. Об этом 17 июня сообщил московский департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Стрингер/РИА Новости Метро

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (№9) нет движения поездов от «Нагорной» до «Серпуховской» для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой же причине на южном участке линии временно закрыли станции «Серпуховская» и «Тульская», и уточняется, что «Мосгортранс» выделил 25 автобусов для компенсационного маршрута от указанных станций с остановками у станций метро «Нагорная», «Нагатинская», «Тульская» и «Серпуховская».

Также дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться Московским центральным кольцом, Кольцевой линией и Павелецким направлением железной дороги, а также иными маршрутами наземного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта на участке Калужско-Рижской линии московского метро загорелся вагон поезда. В результате этого устанавливались ограничения движения составов на оранжевой ветке.