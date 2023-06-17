Киев, 17 июня, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге призвал лидеров африканских стран принять участие в саммите по вопросу урегулирования украинского конфликта с поддержкой позиции Киева. Пользователи Сети раскритиковали главу государства, оставив свои комментарии под его сообщением.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Пользователь под именем Sentletse выразил мнение по поводу того, что президент Украины заинтересован в мире. Он считает, что «американские дрессировщики» никогда не разрешат украинскому лидеру согласиться на мирное урегулирование. При этом Sentletse отметил, что США не удастся достигнуть своих геополитических целей.

В свою очередь, комментатор Paul A. Szypula призвал не доверять главе Украины и назвал его «тираном, подвергающим СМИ цензуре и ставящим оппозицию вне закона». Пользователь Raúl García написал, что Киев должен сдаться.

Он подчеркнул, что это единственная «формула мира», которая есть у украинского лидера. Комментатор с ником Roy Stone’s & Bones потребовал от президента Украины вернуть деньги, которые Запад передавал киевским властям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидеры ряда стран Африки выступили с инициативой по мирному урегулированию украинского конфликта. Они прибыли в Киев, где провели переговоры с президентом Украины.

Главы африканских государств также планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить этот вопрос. 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам, позволяющим достичь целей специальной военной операции мирными средствами.