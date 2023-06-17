Мелитополь, 17 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В городе Запорожье, временно оккупированном киевскими властями, в ночь на 17 июня прогремело две серии взрывов. Об этом 17 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Сегодня начиная с 04:00 (совпадает с мск) во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучали две серии взрывов», — написал он.

Рогов уточнил, что после первой серии взрывов в городе включились сигналы воздушной тревоги, и добавил, что также работала украинская система ПВО, о жертвах и разрушениях, которыми сопровождается эта работа, данных пока нет.

«Целями ударов русской армии стали военные объекты и объекты инфраструктуры, используемые террористами УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. — Прим. ред.) для ведения боевых действий», — заключил глава движения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Рогов написал, что в Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его данным, захватившие город киевские власти ведут массовые облавы и репрессии. Глава движения подчеркнул, что фактически ведётся расправа над мирными жителями.

Также 13 июня Рогов написал, что в Запорожье прогремело два взрыва. Он добавил, что после этого в городе включились сирены воздушной тревоги.