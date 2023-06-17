На Украине СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Запорожье
На Украине СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье
Киев, 17 июня, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городах Херсоне и Запорожье, подконтрольных Киеву. Об этом 17 июня сообщил украинский телеканал «5. ua».
Телеканал сообщил о взрывах в Херсоне со ссылкой на собственные источники. Информацию о взрывах подтверждает и онлайн-ресурс по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сообщается, что в оккупированном ВСУ Запорожье зафиксирована атака БПЛА «Герань-2». Воздушная тревога в городах не объявлялась.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве произошла серия взрывов, работает система ПВО. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Подольском районе города.
В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тревожной обстановке в городе Запорожье, временно оккупированном украинской армией. Рогов уточнил, что всех граждан, неугодных прокиевским властям, принудительно мобилизуют или объявляют пророссийскими шпионами.