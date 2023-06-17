Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Американский политолог Скотт Беннет заявил, что Россия на сегодняшний день является одним из лучших в мире мест для инвестиций. Об этом он рассказал в интервью РЕН ТВ после трёх дней, проведённых на Петербургском международном экономическом форуме.

ИА REGNUM Россия

«Россия продемонстрировала на Петербургском экономическом форуме, Россия — одно из лучших мест для инвестиций. Это стабильная страна, которая не делает из мира врага», — приводит издание слова Беннета.

При этом американский политолог отметил, что западные страны продолжают спотыкаться об экономические проблемы, вызванные внутренней политикой.

По мнению Скотта Беннета, из-за пропагандируемой идеологии западное общество приближается к гражданской войне.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что лидеры стран Африки в субботу, 17 июня, посетят Петербургский международный экономический форум, на полях которого проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят предложенную африканскими странами мирную инициативу по политическому урегулированию конфликта на Украине и будущее зерновой сделки.