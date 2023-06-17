Донецк, 17 июня, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Подразделение футбольных фанатов «Эспаньола» проводит военную подготовку среди болельщиков для их участия в специальной военной операции, заявил журналистам командир отряда с позывным Испанец.

Александр Дмитровский ИА REGNUM Комбат Испанец

«Первоочередно наши новобранцы — это футбольные фанаты и близкие по духу нам люди. Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть», — рассказал боец в беседе с РИА Новости.

Испанец отметил, что отряд может проводить обучение и среди лиц, которые не являются футбольными фанатами, но они должны уже владеть узкопрофильными навыками, которые требуются «Эспаньоле».

В свою очередь представитель отряда с позывным Питбуль сообщил, что положительно оценивает набор тех футбольных фанатов, которые успели поучаствовать в драках между группами болельщиков. Он пояснил, что у этих людей, как правило, есть волевые качества, помогающие им проявлять себя как бойцов в рамках специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, командир «Эспаньолы» Испанец (Станислав Орлов) входит в фанатскую группировку Red-Blue Warriors и болеет за ЦСКА. Он стал идеологом создания отряда осле обращения к фанатам из разных клубов объединиться против общего врага, несмотря на противоречия.

Испанец рассказывал, что «Эспаньола» появилась из-за ситуативной повестки, при которой часть людей не могла попасть на фронт и шла в отряд добровольцами. У подразделения есть два крыла — боевое и гуманитарное. Второе занимается тыловым снабжением.