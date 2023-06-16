Новый, 479-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) при помощи бронетранспортёра-камикадзе уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Алексей Колчин ИА REGNUM БТР-82А

По словам командира инженерного взвода с позывным Барнаул, начинив машину взрывчаткой, российские военные выдвинулись в сторону украинских позиций. Когда до противника осталось метров 300, механик-водитель выпрыгнул, поставив машину на ручной газ. Подрыв Барнаул осуществил с помощью радиоуправления. Говорит, взрывчатых веществ было достаточно много: около 3,5 тонны тротила и 5 авиабомб ФАБ-100. Данные радиоперехвата показали, что противник понес значительные потери.

Тем временем Минобороны РФ известило о том, что за 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей. Также 50 тысячами рублей были премированы те, кто средствами ПВО осуществил успешный перехват 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS.

У Киева нет шансов на успех, заявил накануне, 16 июня, российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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