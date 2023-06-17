Южно-Сахалинск, 17 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Angelo_Giordano Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 10:53 по местному времени (02:53 мск) в 340 км на северо-восток от города Курильска (проживает около 2500 человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 40 км.

Уточняется, что землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 6,2, которое было зафиксировано у южного побережья японского острова Хоккайдо. Подземные толчки ощущались в городах Титосэ, Ацума и Уракава. Информации о пострадавших не поступало.