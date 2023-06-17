Москва, 17 июня, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Каких-либо серьёзных изменений в содержании и технологии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не будет. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьёзных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила», — рассказал Кравцов.

Министр просвещения отметил, что о внесении каких-либо изменений будет объявлено заранее, до 1 сентября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, Министерство науки и высшего образования России разрешило выпускам школ Белгородской области поступать в высшие учебные заведения без предоставления результатов Единого государственного экзамена. Принятие в вузы будет проходить в формате собеседования.

В начале месяца губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что учеников выпускных классов школ Шебекинского городского округа освободили от экзаменов из-за регулярных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.