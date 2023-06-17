Москва, 17 июня, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу станет первым шагом к запуску цифрового рубля, заявила журналистам первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

По её словам, регулятор надеется на то, что реальные операции с российской цифровой валютой начнутся в июле–августе. Уже после открытия кошельков Банк России приступит к тестированию переводов в цифровых рублях между физическими лицами.

Кроме того, Скоробогатова сообщила, что оплата в цифровых рублях в магазинах будет осуществляться по QR-коду. Для апробирования соответствующего механизма ЦБ РФ создал группу торгово-сервисных предприятий в 11 городах страны.

Зампред также рассказала, что в пилоте по запуску цифрового рубля участвуют 13 банков, которые уже подтвердили свою техническую готовность. Она добавила, что теперь Центробанк ожидает принятия соответствующего закона для провидения первых операций.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что деятельность по внедрению цифрового рубля завершится уже в 2023 году. Глава ведомства уточнил, что для запуска цифрового рубля формируются регуляторные, технические и организационные условия.

Цифровой рубль создается как третья форма рубля наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Выпускать его станет Банк России.

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний, которые планируется открывать на платформе Центробанка. На этой же платформе будут проводиться операции с цифровыми рублями.

Доступ к кошелькам можно будет получить через мобильные приложения банков и интернет-банки.