Москва, 17 июня, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Москве. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Информация о пожаре была получена ведомством около 04:30 мск, возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на улице Кравченко. Общая площадь горения составила 32 квадратных метра. Спустя полчаса пожар был ликвидирован.

На месте пожара обнаружено тело человека, причины его смерти будут установлены специалистами.