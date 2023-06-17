Москва, 17 июня, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Количество заболевших корью еженедельно снижается с начала мая в России. Об этом сообщила 17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Kremlin.ru Анна Попова

Как уточнила Попова, число заболевших корью в стране снижается с начала мая практически каждую неделю. При этом общее количество привитых против кори составило почти миллион человек.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что темпы вакцинации против кори очень неплохие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори, в адрес учебного заведения направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

Рост заболеваемости корью, зафиксированный в России с конца 2022 года, связан с периодом цикличности, традиционным для этого заболевания. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск эпидемического распространения кори исключён, никаких ограничительных мер вводить не требуется.