Николаев, Украина, 17 июня, 2023, 06:08 — ИА Регнум. За ночь 81 единицу техники ВСУ уничтожили российские военные благодаря своевременным сигналам от подполья в Николаеве. Об этом 17 июня сообщил координатор движения Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Состав с военной техников был уничтожен российскими войсками в ночь на 9 июня. О его передвижении предупредили из Николаева. По словам Лебедева, состав вели, ждали и в итоге уничтожили.

Также координатор подполья рассказал, что Киев перебрасывает много бронетехники через Одессу в Запорожье. Лебедев уточнил, что жители Николаева сообщили о работе по дооснащению активной бронёй танков Leopard на бронетанковом заводе, после чего техника следует прямиком на фронт. Технику грузят ночью, при отключенном городском освещении и под усиленной охраной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские артиллеристы с помощью подпольной организации «Русский Херсон» поразили склад с боеприпасами ВСУ, четыре автомобиля, а также около 30 украинских военных.

Кроме того, сообщалось, что подполье Николаева представило список целей для нанесения ударов по местам в городе, где располагаются подразделения местных силовых органов Украины. Речь идет о восьми пунктах дислокации украинской полиции, которые находятся в различных частях областного центра.