Вашингтон, 17 июня, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Украина останется без приглашения в НАТО в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в июле, написала в своей статье обозреватель американского журнала Foreign Policy Анчал Вохра.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Журналистка утверждает, что об этом сообщили источники издания в Брюсселе. По ее словам, Киеву даже не предложат конкретных сроков по членству в НАТО.

Вохра пояснила, что, по слухам, нежелание альянса принимать Украину в организацию связывают с рисками эскалации конфликта с Россией. Обозреватель считает, что это обстоятельство заставляет основные страны — члены НАТО действовать осторожно в этом направлении.

Вохра также предположила, что в альянсе существует широкий консенсус, все участники которого договорились отложить приглашение Украины в организацию. Она добавила, что к этому негласному соглашению примкнули даже некоторые прибалтийские республики.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 июня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что Украину не пригласят в НАТО, пока ее конфликт с Россией не завершится. Вместе с тем он отметил, что ВСУ всё же получат весь спектр вооружений «натовского» стандарта.

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в Североатлантическом альянсе в течение двух лет после окончания украинского конфликта.

16 июня газета Politico написала о том, что в НАТО растёт число сторонников упрощения процедуры принятия Украины после украинского конфликта. В связи с этим генсек альянса Йенс Столтенберг предложил членам организации принять Украину в военный блок в упрощенном режиме — без выполнения Киевом плана действий по членству.