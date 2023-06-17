Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны, в том числе и Соединённые Штаты Америки, пытались оказать давление на разные государства в попытках убедить их отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

По её словам, США и западные союзники оказывали давление на страны, принимающие участие в ПМЭФ, угрожали введением санкционных ограничений.

Мария Захарова подчеркнула, что это не первый раз, когда «кураторы из США, Британии и Евросоюза» перед российскими мероприятиями с участием иностранных государств предпринимают попытки запугать политиков, чиновников и представителей бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня лидеры стран Африки в Санкт-Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум, обсудят с президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу по политическому урегулированию украинского конфликта. Кроме того, стороны обсудят будущее Черноморской зерновой сделки.

Ранее представители Сенегала, Конго, Египта, Южно-Африканской Республики, Замбии, Коморских островов и Уганды покинули Киев, где проходила встреча с Владимиром Зеленским, и направились в Польшу.