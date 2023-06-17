Берлин, 17 июня, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Обвинения в домогательствах против лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна глубоко потрясли всех членов этого музыкального коллектива, написал в социальных сетях барабанщик группы Кристоф Шнайдер.

Denis Apel Кристоф Шнайдер

Он отверг указанные подозрения, объяснив это тем, что никогда не видел и не слышал ничего подобного от кого-либо из представителей команды, в которую входят до 100 человек. Шнайдер уточнил, что ему известно лишь о том, что на вечеринках у Линдеманна «собирались совершеннолетние люди, которые праздновали события вместе».

Музыкант также признался, что в последние годы Линдеманн отдалился от коллектива и устраивал вечеринки для поклонников отдельно от всей группы. Барабанщик подчеркнул, что Rammstein призывает не отождествлять вечерники команды со встречами, которые организует их лидер.

Кроме того, Шнайдер отметил, что группа на своих мероприятиях стремится обеспечивать безопасность для фанатов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ранее в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одно из них поступило от поклонницы группы.

Девушка по имени Шелби Линн утверждает, что после концерта Линдеманна 22 мая ее пригласили на закрытую вечеринку, где предложили напитки, в которые якобы были подмешаны наркотические вещества. После, по словам потерпевшей, музыкант предложил ей вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Сам лидер Rammstein отказался прокомментировать эти обвинения.

14 июня стало известно, что прокуратура Берлина проведёт проверку после обвинений в адрес Линдеманна в сексуальных домогательствах. 15 июня американский звукозаписывающий медиахолдинг Universal Music Entertainment объявил о том, что ограничивает на неопределенный срок сотрудничество с Rammstein из-за этого скандала.