Сочи, Краснодарский край, 17 июня, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Ущерб от сильных залповых ливней, вызвавших подтопления и размытие автомобильных мостов в Сочи, превысил миллиард рублей. Об этом 16 июня сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Cismsochi2017.ru Сочи

«Завершили подсчет суммы ущерба, нанесенного стихией 14 июня. Более 1 млрд рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты. Но в первую очередь мы должны оказать всю необходимую адресную помощь нашим жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления», — уточнил мэр Сочи.

По данным Копайгородского, в результате проливных дождей вода зашла в 45 домов, заявок на очищение дворов от ила, мусора и грязи оказалось больше ста, все они были отработаны волонтёрами.

Также Копайгородский отметил, что власти города помогают пострадавшим от удара стихии жителям собрать документы на денежные компенсации. Специалисты устраняют аварию на газопроводе, газ в дома жителей подаётся по временной схеме. Также мэр Сочи указал на восстановление работы канализационно-насосной станции «Мацеста», которая оказалась полностью затопленной. Специалисты откачали 1,5 миллиона литров воды и просушили оборудование. Канализационно-насосная станция полностью восстановлена, без ущерба для экологии курорта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сочи в ночь на 14 июня прошли сильные залповые ливни, в результате произошёл выход из берегов реки Мацесты. Оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, пострадали коммуникации. На улицы города течением реки вынесло огромное количество грязи и мусора.