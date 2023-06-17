Ростов-на-Дону, 17 июня, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор в отношении четверых жителей Крыма по делу о подготовке ими теракта в Симферополе, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Одного из них, Даниила Решетниченко, осудили на 2 года колонии-поселения за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Остальные получили тюремные сроки от 7 лет до 7,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и выплате штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Их признали виновными в подготовке теракта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, незаконном хранении оружия и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Следствие установило, что в 2020 году трое фигурантов дела Андрей Кулиевич, Николай Лагутин и Валентин Хорошаев намеревались организовать взрыв в одном из мест с массовым скоплением людей в Симферополе.

Для этого они искали объекты в городе, где можно совершить такой теракт. Кроме того, они отслеживали антитеррористические системы безопасности на указанных объектах и изготовили три взрывных устройства, которые незаконно хранились дома у злоумышленников.

Преступники также незаконно держали у себя самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона. Совместно с четвертым фигурантом дела они распространяли листовки с информацией, побуждающей к насильственному свержению власти, и высказываниями, которые оправдывали преступную деятельность.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в декабре Севастопольский городской суд приговорил жителя Севастополя Евгения Петрушина к 12 годам колонии за госизмену в пользу военной разведки Украины. В апреле Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о том, что против него возбудили ещё одно уголовное дело, связанное с обвинением в намерении совершить теракт.

Мужчина планировал поджечь одно из административных помещений города. 3 мая стало известно, что ФСБ пресекла попытку совершить покушение на руководителей Крыма. Один из задержанных преступников признался, что его завербовала военная разведка Украины.

7 июня управление ФСБ по Крыму сообщило, что 36-летнего жителя Симферополя приговорили к 10 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Джанкойском районе полуострова.