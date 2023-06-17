Москва, 17 июня, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. Об этом 16 июня сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минздрав России Михаил Мурашко

«Отравление суррогатным алкоголем — нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — уточнил глава Минздрава.

Кроме того, Мурашко отметил, что на сегодняшний день на стационарном лечении находятся 19 человек, включая одного несовершеннолетнего. Было проведено 48 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций.

Новости о массовом отравлении граждан суррогатным слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» стали поступать 5 июня. Первый случай отравления произошёл в Курганской области, затем о массовых отравлениях сидром сообщили в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и других регионах.

Всего слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в России, по данным на 8 июня, отравился 101 человек, зафиксирован 31 летальный случай.

Было установлено, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.