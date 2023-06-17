Киев, 17 июня, 2023, 04:39 — ИА Регнум. В случае полного поражения Вооружённых сил Украины на поле боля её место заменит польская армия, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Mysl Polska 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Самым опасным моментом будет тот, когда амия Украины подвергнется полному разгрому. <…> Пойдут призывы заменить украинцев поляками», — сказал Риттер.

По его словам, именно Польша и страны Прибалтики должны решить, принимать ли непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не исключил, что некоторые страны — участники Североатлантического альянса могут по собственной инициативе направить на Украину некоторые военизированные подразделения.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил о риске войны НАТО с Россией в случае разгрома Вооружённых сил Украины. Как он заявил YouTube-каналу Judging Freedom, заявления о возможном участии Североатлантического альянса в конфликте участились на фон критического положения, в котором оказались ВСУ.