Мелитополь, 17 июня, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Украинские танкисты, принимающие участие в наступательных действиях в Запорожской области, имитируют поломки боевых машин, чтобы избегать боестолкновений с Вооружёнными силами России.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«22-летний заряжающий с позывным Гудзик сообщил, что есть солдаты, которые отказываются от участия в войне. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой», — говорится в материале издания Spiegel.

По данным немецкого издания, ни один из членов экипажа танка Leopard 2, с которыми пообщались корреспонденты Spiegel, не осуждают таких «отказников», так как любое попадание в башню боевой машины может привести к гибели всего экипажа боевой машины.

Также собеседник издания подтвердил, что в первые несколько дней контрнаступления три танка Leopard действительно наехали на мины, в результате чего одна из боевых машин полностью уничтожена, в две другие очень сложно достать из-за заминированного окружения.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ после неудачной попытки прорыва на севере республики уничтожили свой танк Leopard, чтобы он не достался российским войскам в качестве трофея.